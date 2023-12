Fábio Reis e Mitidieri discutem melhorias na infraestrutura de Sergipe

Em busca de avanços significativos na infraestrutura e no setor de saúde de Sergipe, o deputado federal Fábio Reis (PSD) realizou, em Brasília, uma reunião estratégica com o governador Fábio Mitidieri. O encontro teve como foco principal a discussão sobre projetos em andamento e futuros investimentos no estado.

Entre os assuntos abordados, a inauguração da duplicação da entrada de Lagarto foi pauta central. Eles avaliaram não apenas o andamento da obra, mas também discutiram a agenda para a segunda etapa do projeto e o governador, por sua vez, solicitou agilidade ao Departamento de Estradas e Rodagem (DER/SE) para iniciar a licitação da empresa responsável pelos trabalhos.

Fábio Reis destacou a importância de investimentos contínuos na infraestrutura para promover a mobilidade e o crescimento econômico do estado. “Foi uma conversa muito produtiva. Estamos alinhando esforços para garantir que as pavimentações se concretizem, beneficiando diretamente a população sergipana. Algumas delas estão sendo feitas em Lagarto e muitas outras serão feitas em várias regiões”, destacou Reis.

Além disso, o governador Fábio Mitidieri agradeceu a emenda de bancada destinada por Fábio Reis para 2024, cujo valor foi de quase R$ 20 milhões será utilizado integralmente para aprimorar e fortalecer o sistema de saúde de Sergipe.

Ao final da reunião, os líderes conversaram sobre a próxima edição do Lagarto Folia, cuja programação começará a ser produzida em breve.

Fonte: Assessoria parlamentar