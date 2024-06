Fábio Reis e Simone Andrade assinam ordem de serviço para pavimentação em Riachão do Dantas

Na última segunda-feira, 10, o secretário de Representação do Governo de Sergipe em Brasília, Fábio Reis, assinou junto à prefeita Simone Andrade a ordem de serviço para pavimentação do Povoado Laje Grande, em Riachão do Dantas.

Serão 2460 metros quadrados de pavimentação que será entregue, em breve, a comunidade.

“Seguimos transformando sonhos em realidade. Mais pavimentação chegando em nosso município, estamos levando dignidade, tirando nosso povo da lama e da poeira. Gratidão ao amigo, parceiro de desenvolvimento do nosso município o Dep. Fábio Reis” ressaltou a Prefeita de Riachão do Dantas.