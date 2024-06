Fábio Reis entrega micro-ônibus e visita obras em Nossa Senhora de Lourdes

O secretário de Representação do Governo de Sergipe em Brasília, Fábio Reis, visitou o município de Nossa Senhora de Lourdes na manhã desta quarta-feira, 12, para entregar um micro-ônibus à assistência social local, acompanhado pelo prefeito Laerte.

O veículo, avaliado em R$ 444 mil, foi adquirido graças à articulação de Fábio Reis junto ao Ministério da Cidadania e integra o programa de Estrutura de Mobilidade no Sistema Único de Assistência Social (MOBSUAS). O programa tem como objetivo aprimorar o atendimento à população em situação de vulnerabilidade social, proporcionando melhores condições de acesso aos serviços públicos.

Durante a visita, o secretário também acompanhou as obras de pavimentação na Rua do Cemitério e Rua Marlete, que estão sendo realizadas com recursos provenientes de emendas do mandato de deputado federal, totalizando um investimento de R$ 1 milhão.

“É uma grande satisfação poder contribuir para o desenvolvimento de Nossa Senhora de Lourdes com a entrega deste micro-ônibus, que será essencial para melhorar o atendimento à população mais vulnerável. Além disso, as obras de pavimentação demonstram nosso compromisso contínuo em melhorar a infraestrutura local. Agradeço ao prefeito Laerte e a toda equipe pelo empenho e dedicação em realizar essas melhorias”, disse Reis.

Também estiveram na agenda o vice-prefeito, Nozo; os secretários de Assistência Social, Ricardo Marques; de Saúde, Elizabeth Moraes; de Esporte e Lazer, Joaldo Silva; de Obras, Roaldo Silva; de Agricultura, Michel Lima; de Administração, Laecio Andrade; e os vereadores Adauto, Marcelo e Lolo.

Texto e foto: Assessoria Fábio Reis