Fábio Reis entrega pavimentação e diversos equipamentos em Riachão do Dantas

O secretário de Representação do Governo de Sergipe em Brasília, Fábio Reis, entregou junto à prefeita Simone Andrade, o vice-prefeito Galego do Samba e demais autoridades de Riachão do Dantas, diversos equipamentos que serão utilizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) locais. Os materiais vão desde adipômetros, estetoscópios, impressoras, mesas, armários, ventiladores, até cadeiras de rodas, televisores, geladeiras e muito mais.

Além dos materiais, Fábio Reis também realizou a entrega de 1km de pavimentação aos moradores do Povoado Banana do Mato, em Riachão.

“A parceria com toda a gestão municipal de Riachão do Dantas tem garantido bons resultados e crescimento para a cidade, e eu sigo junto contribuindo com esse desenvolvimento” ressaltou Fábio Reis.