Fábio Reis entrega praça e novas pavimentadas em Tobias Barreto

O deputado federal Fábio Reis (PSD) esteve em Tobias Barreto, onde realizou a entrega da praça do povoado Candeias e do calçamento da Rua dos Sindicatos dos Agentes de Saúde e das ruas Oswaldo Costa Santos, Enoque Soares da Silva e Joana Calisto, no Bairro Bom Jardim.

Todas as obras foram executadas com recursos de emendas destinadas por ele ao município. “Todas essas obras tiveram o valor total de mais de R$ 600 mil”, comentou o parlamentar ao observar que “Trabalho se faz com colaboração e mandato se faz com a participação das pessoas”.

Fábio também reafirmou o carinho que tem pela capital dos bordados. “Tobias Barreto é uma cidade querida e as pessoas sempre me recebem de forma extraordinária. É muito gratificante estar nesse lugar e ser reconhecido pelo trabalho prestado. Faço questão de sempre devolver essa confiança por meio de mais trabalho, destinando recursos que tragam benefícios para a vida do povo”, comentou.