Fábio Reis garante mais de R$ 1 milhão em investimento para pavimentação no Açu Velho

A população do povoado Açu Velho, em Lagarto, começa a viver uma nova realidade. Foi assinada a ordem de serviço para a pavimentação granítica da comunidade, um investimento que ultrapassa R$ 1 milhão, viabilizado por meio de emenda do deputado federal Fábio Reis.

A obra chega para resolver um problema antigo dos moradores, que por anos enfrentaram dificuldades com lama no período de chuvas e poeira em tempos de seca. Com a pavimentação, a mobilidade será facilitada, trazendo mais dignidade, segurança e qualidade de vida para quem vive na região.

Segundo o deputado, o objetivo é garantir que os recursos cheguem justamente a quem mais precisa, levando infraestrutura e desenvolvimento para as comunidades.

A expectativa é que, com o início das obras, o cenário do povoado seja transformado, impactando diretamente o dia a dia dos moradores.

“Compromisso feito é compromisso honrado”, destacou.