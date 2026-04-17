logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Fábio Reis garante mais de R$ 1 milhão em investimento para pavimentação no Açu Velho

STORY FÁBIO REIS - 4

A população do povoado Açu Velho, em Lagarto, começa a viver uma nova realidade. Foi assinada a ordem de serviço para a pavimentação granítica da comunidade, um investimento que ultrapassa R$ 1 milhão, viabilizado por meio de emenda do deputado federal Fábio Reis.

A obra chega para resolver um problema antigo dos moradores, que por anos enfrentaram dificuldades com lama no período de chuvas e poeira em tempos de seca. Com a pavimentação, a mobilidade será facilitada, trazendo mais dignidade, segurança e qualidade de vida para quem vive na região.

Segundo o deputado, o objetivo é garantir que os recursos cheguem justamente a quem mais precisa, levando infraestrutura e desenvolvimento para as comunidades.

A expectativa é que, com o início das obras, o cenário do povoado seja transformado, impactando diretamente o dia a dia dos moradores.

“Compromisso feito é compromisso honrado”, destacou.

Publicidade
Publicidade
Previous
Next