Fábio Reis inaugura pavimentação no povoado Santo Antônio

Na semana do aniversário de Lagarto, o deputado federal Fábio Reis (PSD) inaugurou uma pavimentação em paralelepípedo próximo ao monumento “Cruz das Almas”, no povoado Santo Antônio, onde o município nasceu. A obra foi realizada com recursos de uma emenda de R$ 300 mil destinada por ele.

“Para mim, é muito simbólico entregar esse presente aos moradores no dia em que antecede o aniversário do nosso município. São 142 anos de muita história e muita luta para fazer de Lagarto um lugar melhor para se viver”, comentou o deputado federal Fábio Reis.

Participaram da inauguração os vereadores Marta da Dengue, Genisson Tonho de Totonho, Washington da Mariquita. Também os ex-vereadores JC, Binho, Zezé de Avelino, Cosme do 13. Grandes amigos como, Joãozinho de solinha, Marcelo Mesquita CEAC, Carlos Zezé de Avelino, Enilton da Farmácia, diretor do DETRAN em Lagarto e vários outros.