Fábio Reis lidera pesquisa espontânea e consolida força política em Sergipe

O deputado federal Fábio Reis aparece em primeiro lugar entre os nomes mais lembrados pelos eleitores na pesquisa espontânea realizada pelo Instituto França, em todo o estado de Sergipe.

O levantamento, que mede a lembrança natural do eleitor sem a apresentação de nomes, é considerado um dos principais indicadores de força política e presença junto à população. O resultado reforça o alcance do trabalho desenvolvido pelo parlamentar e sua conexão com os sergipanos.

Segundo Fábio Reis, o desempenho na pesquisa é reflexo de uma atuação voltada para resultados concretos. “O resultado das pesquisas mostra que o nosso trabalho está chegando na ponta e fazendo a diferença na vida das pessoas. Fico muito grato pela confiança de toda a população”, destacou.

Ao longo do mandato, o deputado tem se destacado pela destinação de recursos e investimentos em áreas estratégicas, contribuindo para o desenvolvimento de diversos municípios do estado.

O resultado consolida o nome de Fábio Reis como uma das principais lideranças políticas de Sergipe, evidenciando não apenas visibilidade, mas também a confiança da população em seu trabalho.

“Sergipe inteira sabe que com a gente é assim: compromisso feito é compromisso honrado”, concluiu o parlamentar.