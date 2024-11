Fábio Reis participa da 36ª edição do “Sergipe é aqui” em Telha

Na última quinta-feira, 21, o Deputado Federal licenciado Fábio Reis, ao lado do governador Fábio Mitidieri, marcou presença em mais uma edição do programa Sergipe é aqui que aconteceu no município de Telha. A cidade se tornou por um dia a capital sergipana.

O evento reuniu diversos serviços do Governo do Estado, facilitando o acesso da população a atendimentos essenciais, como emissão de documentos, consultas de saúde, orientações jurídicas e muito mais.

É sempre uma satisfação acompanhar de perto iniciativas como esta, que levam cidadania para quem mais precisa. Nosso governador Fábio Mitidieri está de parabéns por garantir que esses serviços cheguem às pessoas de forma tão acessível e eficiente, destacou o deputado Fábio Reis.

Com informações do SE79