Fábio Reis promove agenda sobre impulsionamento do mercado de trabalho

Lagarto, cidade do deputado federal Fábio Reis (PSD), está prestes a celebrar um marco em seu desenvolvimento com a proximidade da inauguração de dois hotéis e um shopping. Desde o anúncio desses empreendimentos, o mercado de trabalho na região experimentou um aquecimento significativo, prometendo continuar gerando oportunidades mesmo após a conclusão das obras.

Para discutir as implicações positivas desse progresso para a comunidade, o parlamentar esteve reunido na manhã da última segunda-feira, 04, com o secretário do Trabalho de Sergipe, Jorge Teles; com o diretor de Empreendedorismo da Prefeitura de Aracaju, Arnaldo Almeida; e empresários influentes do estado como Zezé Rocha, Joãozinho de Solinha, Eduardo Costa, Rilley Guimarães e Tayrone Carvalho. O foco da reunião foi a abertura de novas vagas e melhorias na infraestrutura regional nas proximidades dos empreendimentos.

Na oportunidade, o deputado enfatizou seu compromisso com demandas que priorizam a qualificação profissional, a capacitação técnica e o desenvolvimento de habilidades da população.

Estradas

Durante a tarde, Fábio Reis visitou as obras de recuperação de estradas vicinais e compactação do solo em Salgado, garantindo que os investimentos estejam alinhados com o propósito de conectar áreas rurais aos centros urbanos.

“A recuperação dessas estradas não apenas facilita o escoamento da produção, mas também amplia o acesso a serviços básicos, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região. Estou trabalhando em diversas áreas, atendendo os mais diversos municípios de Sergipe”, afirmou o parlamentar.

