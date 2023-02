Fábio Reis reforça compromisso com a agricultura familiar e assistência social

Após ser visitado pela secretária e primeira-dama de Sergipe, Érica Mitidieri, o deputado federal Fábio Reis (PSD) reafirmou o seu compromisso ao discutir sobre projetos voltados à agricultura familiar e aos cidadãos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

“Esse tipo de demanda, que está entre as prioridades do meu mandato, reforça a minha parceria com o Governo do Estado – que existe há anos – e o compromisso da minha gestão com o povo sergipano”, comentou o parlamentar.

Já a secretária se mostrou satisfeita com a parceria e disposição do deputado. “Temos muito trabalho pela frente, vamos fazer o melhor para o nosso povo”, observou Érica Mitidieri.