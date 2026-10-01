Fábio tem 62% dos votos válidos, vantagem de 30 pontos e vitória no 1º turno

O governador Fábio Mitidieri (PSD) pode vencer as eleições já no primeiro turno, marcado para o dia 4 de outubro. É isso que mostra a pesquisa do Instituto CTAS, divulgada nesta quinta-feira, 1º. O gestor cresceu, lidera a disputa e tem 62,1% dos votos válidos.

Na sequência, vem Valmir de Francisquinho (32,4%). A vantagem para Fábio é superior a 30 pontos percentuais. Depois, aparece Ricardo Marques, com 4,1%.

No cenário estimulado, quando os eleitores recebem uma lista de candidatos, Fábio também lidera. Ele tem 46,2% das intenções de voto. Em seguida, vêm Valmir (24,1%) e Ricardo Marques (3%).

O quadro positivo é confirmado por uma série de pesquisas divulgadas nos últimos dias por institutos de Sergipe e do Brasil. Na última pesquisa da Quaest, publicada em 24 de setembro, Fábio também tem a maioria dos votos válidos e aparece com vitória no primeiro turno.

Isso é resultado da campanha de Fábio, voltada à apresentação de resultados e propostas concretas em áreas como saúde, infraestrutura, educação e geração de emprego. Além disso, segundo a Quaest, o governador tem 68% de aprovação dos sergipanos.

Pesquisa

Realizada entre 24 e 28 de setembro, a pesquisa do Instituto CTAS ouviu 1.224 eleitores em 50 municípios, tem margem de erro de 2,8 pontos percentuais e está registrada na Justiça Eleitoral sob o número SE-04019/2026.

Fonte: Assessoria de Comunicação