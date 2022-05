Fábrica de estopa pega fogo em Tobias Barreto

Na última terça-feira, 03, o a guarnição de Lagarto do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) foi acionado para combater um incêndio em uma fábrica de estopa localizada na rodovia Antônio Carlos Valadares, em Tobias Barreto.

Por conta da quantidade de material combustível no local, a guarnição atuou cerca de seis horas para concluir o trabalho de combate e rescaldo, que é o procedimento para evitar a reignição do fogo. Segundo o Corpo de Bombeiro, felizmente, não houve vítimas.

“Fomos acionados por volta das 15h30. Quando chegamos, havia três galpões da fábrica em chamas, com pilhas de estopa de cerca de três metros de altura. Uma equipe de bombeiros comunitários já estava realizando o primeiro combate. Contamos com o apoio de carros-pipa da prefeitura durante os trabalhos. Além disso, foi necessário utilizar uma retroescavadeira no rescaldo, para remover a grande quantidade de material que havia no local e extinguir todos os focos de incêndio”, afirmou o sargento Bruno Neves.

Fonte: Ascom/CBMSE