Fábrica de medicamentos deve investir R$350 milhões em Sergipe

O estado de Sergipe tem sido um local propício para a realização de novos negócios. Nesta sexta-feira, 21, o governador Fábio Mitidieri, representantes da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE) e gestores do Estado se reuniram com o presidente do H. Egídio Group, Heribaldo Egídio, que apresentou o processo de instalação de uma fábrica de distribuição de medicamentos em Sergipe. A unidade faz parte da indústria Equiplex, do H. Egídio Group e, em breve, irá gerar novos empregos no estado.

A chegada da fábrica de distribuição de medicamentos é fruto de um trabalho de prospecção do Governo de Sergipe, por meio da Agência Sergipe de Desenvolvimento. Animado com os resultados dos investimentos que serão realizados pela empresa, Fábio comemorou a instalação da fábrica no estado. “Fico muito feliz com mais esse negócio fechado e que começa suas atividades nos próximos dois anos, trazendo emprego e desenvolvimento para o nosso estado. Serão R$350 milhões de investimento na instalação desta fábrica de medicamentos em Sergipe”, destacou o governador Fábio Mitidieri.

Mais que expandir sua empresa, o presidente do H. Egídio Group, Heribaldo Egídio, ressaltou que instalar a fábrica em Sergipe significa muito. “Esse é um projeto de um grupo econômico, nós vamos trabalhar para instalar uma fábrica de medicamentos até 2026”, afirmou. A previsão é que a implantação gere, ainda, ao Estado e município escolhido para instalação, incremento na arrecadação anual por meio do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Produtos (ICMS).

Além disso, a expansão da unidade fabril causará ainda um forte impacto econômico com a geração de 300 empregos diretos e 500 indiretos, culminando no aumento de renda per capita local, contratação de mão de obra especializada, impulsionamento da micro economia local com maior demanda para áreas de habitação e alimentação e incentivo ao empreendedorismo. Isso é o que revela o CEO da empresa, Marcelo Carvalho.

Tratativas

Responsável pela intermediação e negociação com diversos segmentos em potencial investimento no estado, a Agência Desenvolvimento está em tratativas com o H. Egídio Group desde o ano passado. “A gente iniciou a prospecção de uma série de empresas nos mais variados setores econômicos. O setor farmacêutico, o setor hospitalar, é um dos setores estratégicos que a gente vem buscando potenciais investidores aqui. E nós tivemos a oportunidade de, por volta de fevereiro, conhecer os empresários executivos do grupo. E iniciarmos as conversas, apresentando os potenciais do estado, potenciais locais para a implantação do empreendimento, mostrando, inclusive, nossos programas de incentivo, e potenciais áreas”, explicou o superintendente executivo da Desenvolve-SE, Ademário Alves.

Ademário explicou ainda que a vinda do presidente do grupo ao estado é mais uma etapa desse processo de implantação. “Agora no mês de junho, eles definem o local para a instalação da fábrica e já avançaram numa série de etapas. E a nossa expectativa, como eles mesmos anunciaram, é de que já nos próximos 90 dias, pelo menos já esteja instalado aqui no estado a parte de distribuição e logística. Já a indústria, a gente espera que ocorra no menor espaço de tempo possível”, finalizou Ademário.

Emprego

Ressaltando que Sergipe é uma terra de oportunidade de empregos, o secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), Jorge Teles, colocou a pasta à disposição para capacitar os trabalhadores através de programas de governo como: Qualifica e Primeiro Emprego. “A gente recebe o grupo com muita alegria para a instalação da fábrica em nosso estado, porque nós vemos que a empresa tem um fator social importante e irá empregar muita gente em nosso estado”, celebrou.

Fonte: Governo do Estado/SE