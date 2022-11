Faleceu o maestro da Banda Marcial do Colégio Sílvio Romero

O maestro Edmilson Santos, popularmente conhecido como Testão, da Banda Marcial do Colégio Estadual Sílvio Romero, faleceu vítima de infarto. A informação foi confirmada na manhã desta quarta-feira, 16, pela unidade escolar.

Em nota, o Colégio afirmou: “Guardaremos as lembranças boas do seu trabalho e vontade de fazer essa banda brilhar em cada desfile. Nossos sentimentos a família e amigos, com a certeza de que o que ele era continuará sendo, como dizia Santo Agostinho”.

O velório está sendo realizado na Rua do Riachão, popularmente conhecida como Rua da Caridade. O corpo sairá para o sepultamento no Cemitério Nossa Senhora da Piedade, no centro de Lagarto, às 14h.