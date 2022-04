Falso dentista é preso no Alto Sertão

No local foram encontrados materiais de uso odontológico como cadeiras de atendimento, braquetes, colas, ácidos, alicate de corte, entre outros.

É recomendado que a população sempre solicite o número de inscrição do suposto profissional no Conselho, e confira sua veracidade no site www.cfo.org.br/profissionais-cadastrados; ou entre em contato com a autarquia, através do telefone (79) 3214-3404. O envio de denúncias pode ser feito através do WhatsApp (79) 98115-4395, do e-mail fiscalizacao@crose.org.br ou da aba “denúncia” do site www.crose.org.br.

Fonte: G1 SE