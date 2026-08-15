Família busca doações para tratamento de criança de 8 anos com tumor cerebral agressivo

A família de Gabrielle Filgueiras, de 8 anos, busca ajuda para custear o tratamento da menina, diagnosticada em novembro de 2025 com um glioma difuso de linha média com mutação H3K27. Essa alteração genética está associada a um comportamento mais agressivo do tumor e a um tratamento mais complexo.

Gabrielle já passou por 30 sessões de radioterapia, associadas à quimioterapia oral, e segue em acompanhamento médico. Na busca por uma nova possibilidade de tratamento, a família conseguiu a aprovação para que a criança participe de um estudo clínico com o medicamento ONC201, realizado em um hospital de Barcelona, na Espanha.

Embora a medicação seja fornecida gratuitamente pelo estudo, a família precisa arcar com os custos de viagens, hospedagem, exames, consultas e demais procedimentos necessários. Gabrielle precisa viajar inicialmente para Barcelona para realizar exames e avaliações. Nos três primeiros meses, um responsável deverá retornar ao país uma vez por mês para buscar a medicação. Depois, as viagens passam a ser trimestrais.

A família também deverá manter o acompanhamento médico no hospital onde Gabrielle já realiza o tratamento, em São Paulo, com consultas mensais e exames que serão encaminhados à equipe médica de Barcelona. As consultas com os especialistas espanhóis serão realizadas de forma on-line.

Para viabilizar essa etapa do tratamento, a família abriu uma campanha de arrecadação e pede o apoio da população. Cada doação pode contribuir diretamente para garantir as viagens, exames e acompanhamento necessários para que Gabrielle tenha acesso ao tratamento.

As doações podem ser feitas pelas chaves @ariane_filgueiras e @gabrielle_anjos_filgueiras.

Quem não puder contribuir financeiramente também pode ajudar compartilhando a campanha para que ela alcance mais pessoas. Para Ariane Filgueiras, mãe de Gabrielle, a participação no estudo representa uma nova esperança na luta pela recuperação da filha.