Família busca por jovem que está desaparecido há 15 dias

Familiares do jovem Denis Vitorino, mais conhecido como Vitor, de 20 anos, estão aflitos em busca de informações sobre o paradeiro do jovem. Vitor saiu de sua casa, que fica localizada no Conjunto Flora Batista, município de Salgado, no dia 29 de maio dizendo que iria até a esquina e voltava logo.

Segundo informações passada pela mãe a nossa equipe, a família recebeu informações de que o jovem teria sido visto na cidade de Lagarto.

“Ele já foi visto no fundo do mercado da feira, na rodoviária, no jardim campo novo, sempre em Lagarto. Eu passei o dia caminhando em Lagarto para ver se o encontrava, mas não vi ele”, disse aflita a mãe do jovem.

A família pede que qualquer informação seja passada para o número (79) 99807-2095.