Família Reis anuncia apoio a candidatura de Danielle Garcia ao Senado

Na manhã desta sexta-feira, 12, em entrevista ao Jornal da Fan, da Rádio Fan FM, o ex-deputado federal e candidato a deputado estadual Sérgio Reis (PSD), anunciou que seu agrupamento político, o Saramandaia, apoiará a candidatura ao Senado Federal de Danielle Garcia. Segundo Sérgio, o nome foi escolhido após conversas e consultas a familiares, aliados políticos e até mesmo uma enquete pelas redes sociais, que apontou favoritismo do apoio à delegada.

“Nós sempre usamos de bom senso, usamos da democracia dentro do nosso grupo. Às vezes, a nossa opinião, a nossa vontade, tem que ser superada pela vontade da maioria. Recentemente, eu fiz uma reunião com os nossos pré-candidatos, vereadores da eleição anterior, lideranças comunitárias, e fizemos um debate extensivo, democrático, colhendo as informações para sentirmos a vontade do nosso agrupamento. Através disso, me veio a ideia de estender a consulta para as redes sociais para sentir e ver qual era o sentimento da população, do eleitorado, com relação à vontade de escolher um senador”, contou o candidato.

E completou: “Essa decisão não é só minha. Eu consultei outros prefeitos, outras lideranças, que sugeriram que a gente estivesse ao lado de Danielle Garcia. Esse trabalho agora é oficial, nós estaremos ao lado dela, como estaremos sim também de forma prioritária ao lado do nosso pré-candidato a governador, Fábio Mitidieri”.

Sérgio Reis também informou que a decisão já foi comunicada ao governador Belivaldo Chagas, que apoia a candidatura de Laercio Oliveira (PP) ao Senado, e que o apoio à Danielle já é realidade consumada. “Na tarde de ontem, em contato com o agrupamento da futura senadora, criamos essa sinergia. Entendemos que o programa e as ideias que o grupo detém coadunam com a nossa ideologia de vida pública e iremos, sim, trabalhar e levar adiante a mensagem de Danielle Garcia nesta eleição de 2022”, declarou Reis.

Por fim, ele informou que neste sábado, 13, Danielle Garcia estará pessoalmente em Lagarto para oficializar o apoio político à candidata.