Fapitec e Seduc lançam auxílio para participação em Olimpíadas Nacionais

A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), lançam o edital do “Programa de Auxílio para Participação em Olimpíadas Científicas Nacionais” para estudantes e professores da Rede Pública, sediados em Sergipe, e que tenham sidos aprovados para participarem da etapa nacional.

O objetivo principal do programa é fomentar a participação de docentes e alunos na prática de pesquisas de cunho interdisciplinar e de empreendedorismo, em Olimpíadas Científicas Nacionais, sempre com um olhar para o desenvolvimento da cultura, fortalecendo o processo de inovação, de geração de conhecimentos, parcerias e produtos. Vale destacar que a iniciativa integra o Programa Pesquisa na Escola, coordenado pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura.

Segundo o diretor presidente da Fapitec/SE, Ronaldo Guimarães, esse é um edital de oportunidade para os estudantes em Sergipe. “Mais um edital importantíssimo da parceria entre a Sedetec, a Fapitec e a Seduc. A gente fecha o exercício do ano de 2022 com o lançamento desse 16º edital, gerando oportunidade para os nossos alunos da Rede Pública de ensino, para que eles mostrem sua capacidade para todo Brasil. A gente fica muito feliz com mais essa oportunidade”, declara.

Para o superintendente executivo da Seduc, Ricardo Santana, é mais uma ação em prol da educação dos alunos da Rede Pública do Estado. “O edital aberto é mais um passo para motivar as escolas e os alunos na intensificação de aprendizagem, por meio dos estudos para as olimpíadas científicas. Nós temos hoje cerca de 19 olimpíadas, algumas delas em etapas estadual, regional e nacional. Portanto, além de motivar as escolas, o edital dá uma segurança para essas equipes porque elas sabem que ao serem aprovadas, podem seguir adiante”, pontuou.

Os auxílios disponibilizados serão financiados a partir de recursos não reembolsáveis oriundos da Seduc, no valor global de R$ 298.900,00, para a implementação de até dez auxílios no valor de R$ 29.890,00, cada.

Inscrições

As inscrições para o Programa de Auxílio para Participação em Olimpíadas Científicas Nacionais estarão disponíveis até o dia 08 de outubro de 2023. Posteriormente, a Fapitec realizará o julgamento das propostas, com o resultado final sendo divulgado após 15 dias da apresentação da proposta, no Diário Oficial e nas redes sociais da Fundação. Além disso, as informações complementares sobre o Edital estão disponíveis na aba “Editais Abertos” no site oficial da Fapitec, ou por meio do telefone (79) 3259-3007.

Fonte: Governo de Sergipe