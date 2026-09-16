Fapitec lança edital inédito para transformar ideias de estudantes em soluções para o setor público

A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE), com recursos do Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funtec), sob gestão da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), lançou o Edital Fapitec/SE/Funtec nº 12/2026 – Inovathon SE: Do Código ao Produto. A iniciativa, inédita em Sergipe, busca estimular estudantes universitários a desenvolverem soluções tecnológicas inovadoras para enfrentar desafios reais do Estado, aproximando conhecimento, tecnologia e demandas da gestão pública.

As inscrições estarão abertas até o dia 24 de setembro e devem ser realizadas pelo site oficial do Inovathon SE ( www.inovathonse.com.br ). Para mais informações, acesse a página da Fapitec/SE e consulte a aba ‘Editais Abertos’.

Voltado a estudantes de graduação matriculados em unstituições de ensino superior de Sergipe, o Inovathon será realizado em formato de maratona tecnológica, reunindo equipes de três a cinco participantes. As propostas deverão estar inseridas em uma das três áreas temáticas: Transformação Digital e Eficiência da Gestão Pública; Qualidade de Vida e Serviços Essenciais; e Desenvolvimento Sustentável e Inteligência Territorial.

O edital disponibiliza R$ 75 mil em premiações. As três equipes vencedoras receberão inicialmente R$ 5 mil cada para o desenvolvimento do Produto Mínimo Viável (MVP) e poderão receber mais R$ 20 mil cada após uma etapa de pré-incubação de seis meses no SergipeTec, condicionada à avaliação da evolução e maturidade das soluções.

Fonte: Governo de SE