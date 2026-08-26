Fapitec/SE lança edital para apoiar projetos de Tecnologias Sociais e Inclusão Produtiva

Com investimento total de R$ 368 mil oriundos do Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funtec), a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE), vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), lança o Edital Fapitec/SE/Funtec Nº 10/2026 – Tecnologias Sociais. A iniciativa busca selecionar e financiar propostas voltadas à geração de renda, inclusão socioprodutiva e redução das desigualdades no estado.

O edital convida coordenadores e pesquisadores vinculados a instituições de ensino superior e pesquisa, públicas ou privadas sem fins lucrativos sediadas em Sergipe, a apresentarem projetos que unam o conhecimento científico e a inovação social à participação direta das comunidades locais.

O objetivo central da chamada pública é apoiar o desenvolvimento territorial sustentável por meio de metodologias e soluções tecnológicas de baixo custo, de fácil reaplicação e de alto impacto social. As propostas deverão ter como foco principal a geração de renda em comunidades vulneráveis de Sergipe, abrangendo também linhas correlatas como agricultura familiar, agroecologia, economia solidária, empreendedorismo social, economia criativa, turismo comunitário e tecnologias sociais voltadas para mulheres, jovens e populações vulneráveis.

Cronograma

As submissões de propostas já estão abertas e podem ser efetuadas até às 12h do dia 8 de setembro de 2026, por meio do sistema e-Doc Sergipe. Para mais informações acesse o site oficial da Fundação (fapitec.se.gov.br/), e vá até a aba “editais abertos”.

Fonte: Governo de SE