Literatura, cinema, artes visuais, dança, teatro, música e as mais diversas formas de expressão artística e cultural encontraram morada no Centro Histórico de São Cristóvão ao longo dos três dias de programação. Na 41ª edição do Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc), a cidade se transformou em um grande palco a céu aberto, reunindo manifestações culturais e artistas de diferentes linguagens. Encerrando a programação do maior evento cultural de Sergipe, os palcos João Bebe Água e Frei Santa Cecília voltaram a pulsar com apresentações que contagiaram o público e deram o tom da última noite de celebração à arte e à cultura.

No palco João Bebe Água, situado na Praça São Francisco, Péricles, Duda Beat e Ponto de Equilíbrio comandaram uma noite marcada pela diversidade de ritmos e por sucessos que conquistaram o público em todo o país. Do samba ao pop, passando pelo reggae, os artistas levaram diferentes sonoridades ao palco e fizeram o público cantar, dançar e celebrar a música, em apresentações que transformaram a última noite do Fasc em uma grande festa.

Responsável por colocar o público para sambar na última noite do festival, o cantor Péricles destacou a grandiosidade do Fasc e a importância da cultura como instrumento de valorização da identidade e de união entre os povos. “Um festival desse tamanho, eu não imaginava que era tão grande e tão legal. Isso mostra o poder da cultura. Estamos cada vez mais precisando dela para nos afirmar, não só no país, mas também fora dele. A cultura é essa ponte que une todos nós. Ver um festival de artes e cultura aqui em São Cristóvão me deixou muito feliz”, afirmou.

Após Duda Beat levar o público ao êxtase com sucessos conhecidos nacionalmente, a banda Ponto de Equilíbrio subiu ao palco João Bebe Água para encerrar a última noite de shows na Praça São Francisco. Com seu reggae, o grupo também destacou a importância de festivais como o Fasc para ampliar o espaço da arte e da cultura, aproximando essas manifestações do cotidiano das pessoas.

“Apesar de ainda acontecerem poucos eventos como esse, que representam a arte, a cultura e a música, muitas pessoas não dão o devido valor, como se isso não fizesse parte do nosso dia a dia. Mas a cultura, a arte e a música estão presentes na nossa vida e precisam ser cada vez mais valorizadas. É algo que deveria acontecer muito mais. Só de estar acontecendo um evento tão grandioso como esse, com um público maravilhoso, já é muito significativo”, falou Hélio Bentes, vocalista da banda.

Palco Frei Santa Cecília

Já na Praça do Carmo, a programação musical teve início com a sergipana Mali, que participou do Fasc pela segunda vez e celebrou o retorno ao festival, destacando o amadurecimento de sua trajetória artística e a oportunidade de apresentar ao público um trabalho que carrega sua identidade e suas vivências. Nesta edição, a cantora também encarou um novo desafio ao apresentar suas músicas de rap acompanhada por uma banda, em uma experiência inédita em sua carreira.

“Fico muito feliz em estar começando o último dia do Fasc. Já aproveitamos bastante a cidade e tudo o que ela tem a oferecer, com tanta arte, música, literatura e manifestações populares. É uma alegria poder trazer um pouco da minha identidade, da minha verdade, da minha voz e da minha história para esse palco. É minha segunda vez aqui e consigo perceber meu amadurecimento artístico. Pela primeira vez, vou cantar rap acompanhada por uma banda, então é uma experiência nova para mim e para toda a equipe. Tenho certeza de que será muito bonito”, falou Mali.

Dando continuidade, a cantora Letrux levou ao público sua sonoridade e personalidade marcantes, em uma apresentação que celebrou a liberdade artística e a diversidade cultural. Após o show, a artista destacou a importância de festivais como o Fasc para valorizar a produção cultural e reforçou o papel da arte na vida das pessoas, inclusive como instrumento de acolhimento e cuidado com a saúde mental.

“Foi uma alegria tocar aqui no Fasc. Como uma pessoa que vive de arte e cultura, é muito especial ter festivais que celebram isso. A gente não faz ideia da importância da cultura para a nossa sanidade e para a nossa saúde mental. Sobrevivemos à pandemia pela vacina, mas também pela arte, pela cultura, pela música, pela dramaturgia e pela literatura. Fiquei muito feliz com o convite. Foi muito especial para mim, tivemos um showzaço e ainda estamos meio delirando com tudo isso”, celebrou.

O trio formado por Silvero Pereira, Buhr e Taciana Barros chegou ao palco do Fasc com o espetáculo ‘Amar e Mudar as Coisas: Belchior 80’, uma apresentação que celebra a obra e o legado de Belchior, revisitando canções que marcaram gerações e seguem presentes na música brasileira.

Silvero Pereira destacou a capacidade do Fasc de mobilizar não apenas os espaços oficiais de apresentações, mas toda a comunidade de São Cristóvão, fortalecendo a economia criativa e incentivando iniciativas culturais e empreendedoras dos próprios moradores. “Acho que esse festival mostra a força de São Cristóvão. Não são apenas os equipamentos montados para receber os eventos, mas a cidade inteira se mobiliza para essa festa. Vimos famílias produzindo de forma independente, com pequenos shows nas portas de casa, além do artesanato e da gastronomia. Isso mostra uma economia criativa que envolve não só os artistas que chegam de fora, mas também os próprios moradores. É muito lindo ver que um festival com mais de 40 edições ainda mantém essa vitalidade, essa força e essa alegria nas ruas.”

Público

A participação do público também evidenciou a importância do Fasc para o fortalecimento da produção cultural sergipana. Para Ana Lemos, o crescimento e a projeção nacional do festival ampliam a visibilidade da cultura local, atraindo visitantes de diferentes regiões do país e criando novas oportunidades para artistas e manifestações culturais.

“Para a cultura de Sergipe, o Fasc representa um incentivo muito grande. O festival já existe há muitos anos, mas hoje alcançou uma amplitude que o tornou um evento de projeção nacional, atraindo pessoas de todas as partes. Isso fomenta não apenas a cultura sergipana, mas também a brasileira. Sergipe é um celeiro de arte e cultura, e o Fasc ajuda a mostrar toda essa riqueza”, destacou.

O Fasc também atraiu visitantes de outros estados, como Rubens Camilo, do município de Pão de Açúcar, em Alagoas, que veio a São Cristóvão especialmente para assistir ao show de Duda Beat. Fã da cantora, ele não escondeu a emoção por poder acompanhar a apresentação de perto e viver a experiência de ver sua artista favorita no palco. “Sou muito fã e estou sem palavras para descrever a emoção de viver esse momento. É uma experiência muito especial para mim”, contou.

O Fasc

A 41ª edição do Festival de Artes de São Cristóvão aconteceu entre os dias 20 e 22 de novembro, com o tema ‘Tradição que move o presente’. Realizado pela Prefeitura de São Cristóvão, por meio da Fundação Municipal do Patrimônio e da Cultura João Bebe Água (Fumpac), em parceria com o Governo do Estado de Sergipe, por intermédio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), o festival oferece uma programação gratuita e diversificada. O evento conta com patrocínio da Iguá Sergipe, Banco do Nordeste e Governo do Brasil, além do apoio da Colortex, Fanese, Fapese e Xeque-Mate.

Fonte: Governo de SE