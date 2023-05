Feira Científica de SE está com inscrições abertas

Estudantes da rede pública de ensino de Sergipe interessados em participar da XIII Feira Científica de Sergipe (Cienart) devem se inscrever até 30 de junho. Para participar, basta preencher o formulário que se encontra disponível em https://forms.gle/g7xHZ5AaVZmQC3bd6.

A XIII Feira Científica de Sergipe é uma iniciativa conjunta da Associação Sergipana de Ciência (ASCi) com a Universidade Federal de Sergipe (UFS) e o Instituto Federal de Sergipe (IFS). O evento será realizado no dia 20 de outubro de 2023, no Centro de Vivência da Universidade Federal de Sergipe, campus São Cristóvão, no horário das 8h às 16h, durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT).

A SNCT foi instituída por decreto presidencial, em 09/06/2004, e é um evento comemorativo de periodicidade anual que acontece durante o mês de outubro, sob a coordenação geral do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A Cienart conta com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec-SE) e da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura de Sergipe (Seduc), realizando minicursos e palestras ao longo de todo o ano.

Segundo a diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), Eliana Passos, essa é a nossa maior feira científica que abre espaço para a exposição de projetos de iniciação científica, nas modalidades bancada e palco, desenvolvidas nas escolas sergipanas. “Na Cienart, as equipes de estudantes podem apresentar à comunidade acadêmica e comunidade em geral seus projetos e os resultados obtidos por meio de práticas experimentais, além de concorrer a premiações como bolsas de iniciação científica pelo período de um ano enquanto desenvolvem seus projetos escolares”, explica.

Para mais informações consulte o regulamento em http://www.cienart-se.com.br/Cienart-Regulamento.html

Confira o calendário

30/06 – Data final para inscrição de trabalhos na Cienart 2023;

24/09 – até esta data cada equipe selecionada deverá enviar, via formulário, um artigo com o relato do trabalho, em formato pdf contendo de 3 a 5 páginas, incluindo figuras, de acordo com modelo estabelecido pela Cienart;

08/10 – Data final para o envio do material (vídeo, banner, capa do vídeo e diário de bordo);

20/10 – Realização da Cienart 2023.

Fonte: Governo de SE