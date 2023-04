Feriado de Tiradentes terá aumento na frota do transporte intermunicipal

Por conta do feriado de Tiradentes, dia 21, para suprir a demanda de passageiros que durante feriados prolongados se deslocam em maior número para as cidades do interior, o Governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), disponibilizará toda a frota reserva do transporte intermunicipal, a partir desta quinta-feira, 20.

“Orientamos antecipadamente às empresas que viabilizem os veículos reservas, sendo assim elas disponibilizarão seus veículos extras a partir das 14h da quinta-feira, 20, até a manhã da segunda-feira, 24. Durante os próximos cinco dias, a frota que atualmente dispõe de 603 veículos terá 648 à disposição dos usuários do transporte, para que a população possa usufruir dos serviços com tranquilidade”, revela o diretor de Transportes e Trânsito do DER/SE, Everton Menezes.

Segundo ele, as medidas adotadas visam facilitar o deslocamento dos passageiros para o interior do Estado. “Por se tratar de um feriado prolongado, o número de passageiros que se deslocam para os municípios do Território da Grande Aracaju, bem como para as cidades polos: Estância, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora da Glória e Propriá aumenta consideravelmente. Dessa forma, compete ao executivo estadual proporcionar comodidade e segurança aos sergipanos que aproveitarão os próximos dias de folga para curtir o feriadão e visitar familiares, amigos ou até mesmo aqueles que viajam em busca de descanso”, explica.

Everton Menezes ressalta que a fiscalização intensificada também ocorrerá nesse período. “O Governo do Estado mantém a prioridade em garantir comodidade e segurança aos usuários do transporte. Então, de sexta até segunda-feira, a Diretoria de Transportes e Trânsito (Ditrans) disponibilizará os fiscais nos terminais rodoviários das cidades polos, bem como duplicará as equipes de fiscalização volantes nas principais rodovias estaduais”, pontua.

Passagens

Para evitar longas filas nos terminais nos dias de viagem, a Ditrans voltou a sugerir às empresas a venda de passagens de forma antecipada. Conforme a diretoria, já está liberada nos guichês dos terminais rodoviários Luiz Garcia, localizado no Centro de Aracaju e no José Rollemberg Leite, na Avenida Tancredo Neves.

Aos passageiros que não quiserem enfrentar filas, os bilhetes de viagem já podem ser adquiridos antecipadamente nos terminais rodoviários Luiz Garcia (Rodoviária Velha) e José Rollemberg Leite (Rodoviária Nova), principais pontos de partida dos veículos com destino ao interior sergipano.