Festa de Campo do Brito terá Nadson O Ferinha e Iguinho & Lulinha

A Prefeitura de Campo do Brito divulgou a programação artística da tradicional Festa dos Caminhoneiros e Padroeiros do município. O evento será comandado por duas grandes atrações da atualidade: Nadson O Ferinho e Iguinho & Lulinha.

Além deles, a festa contará com os shows de Danielzinho Junior, Mastruz com Leite, TH Samba e Karol Mendonça.

A Festa dos Caminhoneiros e Padroeiros de Campo do Brito será realizada pela gestão municipal no dia 15 de agosto, na Praça dos Mercados, no centro do município.