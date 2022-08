Festival da Gente é realizado com sucesso em Simão Dias

Organizado pela Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura, durante três dias o município realizou com sucesso a 1ª edição do Festival da Gente.

A festa ocorrida na Praça de Eventos Vicente Ferreira de Souza e na Avenida Construtor João Antônio de Santana contou com artistas da terra e outros de renome nacional, a exemplo de Zé Vaqueiro, Unha Pintada, Padre Alessandro Campos e Robyssão.

A abertura do evento ocorreu com o show do padre Alessandro Campos. O “Padre Sertanejo” usou a música sertaneja para passar suas mensagens religiosas para os simãodienses e visitantes.

Logo em seguida, a banda Mulheres Perdidas subiu ao palco e colocou o povo para forrofiar durante toda a sua apresentação. Já era sábado, quando a prata da casa e fenômeno em todo Brasil, Unha Pintada, assumiu o comando do Festival da Gente e não deixou ninguém parado com seu repertório envolvente.

Para encerrar a primeira noite de festa em Simão Dias, a banda baiana Kart Love cantou novos e antigos sucessos, focando em hits de cantores de renome nacional.

O Festival da Gente teve sequência no sábado (30) com a cantora simãodiense Ailma Soares abrindo o segundo dia de shows em Simão Dias.

A festa teve continuidade com o ex-cantor da banda Cavaleiros do Forró, Peruanno, que com o seu carisma cativante colocou a multidão para dançar suas principais músicas e álbuns recentes.

Em seguida, uma das atrações mais esperadas da noite passou a comandar o palco do Festival da Gente: Zé Vaqueiro, artista pernambucano, considerado um dos principais destaques da nova geração de cantores de forró do Brasil. Zé Vaqueiro se despediu e Jeanny e Dedé, cantando o verdadeiro forró autêntico, encerrou mais um dia de festa em Simão Dias.

A Secretaria de Esporte resolveu inovar e no último dia de evento promoveu dois arrastões, comandados por Edcity e Robyssão, a inovação jamais vista mudou a rotina da tarde de domingo da cidade simãodiense, com milhares de pessoas curtindo a maior e melhor festa da região.

Também para valorizar os artistas da terra, o cantor filho de Simão Dias, Diego Amantes, fechou com chave de ouro a primeira edição do Festival da Gente.

O evento também contou com um forte esquema de segurança, com auxílio da Polícia Militar, Guarda Municipal e segurança particular, sem contar com o monitoramento de câmeras de segurança no local da festa e detector de metal na entrada da Praça de Eventos.

Por fim, além de proporcionar alegria e descontração aos simãodienses e visitantes, o Festival da Gente 2022 também foi responsável pela geração de emprego e renda para centenas de filhos de Simão Dias que comercializaram seus produtos na festa ou os lojistas que aumentaram suas vendas nos dias que antecederam o Festival.

ASCOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias