Festival da Mandioca: 11ª Edição Transmitida AO VIVO pelo Portal Lagartense e TV Serigy

O Portal Lagartense, em parceria com a TV Serigy, fará com exclusividade a transmissão AO VIVO da 11ª edição do Festival da Mandioca, que começa hoje na praça do Tanque Grande. Confira os horários das apresentações artísticas que animarão os cinco dias de festa.

22 de junho, sábado

21:00 – 22:00: Anderson Ferinha no Palco 02

22:00 – 23:30: Israel e Rodolfo no Palco 01

23:30 – 01:00: Zueirões do Forró no Palco 02

01:00 – 02:15: Igor Sanfona no Palco 01

02:15 – 03:30: Luchas Richele no Palco 02

03:30 – 05:00: Taty no Palco 01

23 de junho, domingo

20:00 – 21:00: Trio Ave Rara no Palco 01

21:00 – 22:00: Carlos Rabelo no Palco 02

22:00 – 23:30: Maiara e Maraisa no Palco 01

23:30 – 01:00: Erivaldo de Carira no Palco 02

01:00 – 02:15: Di Piseiro no Palco 01

02:15 – 03:30: Big Love no Palco 02

03:30 – 05:00: Nadson – Ferinha no Palco 01

24 de junho, segunda-feira

20:30 – 21:30: Antenor Nunes no Palco 02

21:30 – 23:00: Helder Nascimento no Palco 02

23:00 – 00:30: Simone Mendes no Palco 01

00:30 – 02:00: As Patricinhas do Forró no Palco 02

02:00 – 03:30: Fogo na Saia no Palco 01

03:30 – 05:00: Wilian Maya no Palco 02

28 de junho, sexta-feira

21:00 – 22:00: Walter Nogueira no Palco 01

22:00 – 23:30: Marcelo Lacerda no Palco 02

23:30 – 01:00: Wesley Safadão no Palco 01

01:00 – 02:15: Cintura Fina no Palco 01

02:15 – 03:30: Forró 10 no Palco 02

03:30 – 05:00: Mastruz com Leite no Palco 02

29 de junho, sábado

20:00 – 21:00: Bruninho no Palco 01

21:00 – 22:00: Fabrício DR no Palco 02

22:00 – 23:30: Tayrone no Palco 01

23:30 – 01:00: Cássio Júnior no Palco 02

01:00 – 02:30: Henry Freitas no Palco 01

02:30 – 04:00: Paulo Santos no Palco 02

04:00 – 05:30: Felipe Amorim no Palco 01

Destaques da Programação

O Festival da Mandioca 2024 promete ser inesquecível, com apresentações de artistas renomados como Maiara e Maraisa, Simone Mendes e Taty Girl. Além das estrelas nacionais, o evento valoriza os talentos locais, garantindo uma mistura perfeita de tradição e inovação musical.

Impacto Cultural e Turístico

A expectativa para o Festival da Mandioca 2024 é alta, com a promessa de superar as edições anteriores em termos de público e qualidade das atrações. A festa é muito importante para movimenta a economia local através do turismo e fortalece a identidade cultural de Lagarto, destacando a importância das tradições sergipana.

O Festival da Mandioca é um evento imperdível para os amantes do forró e da cultura nordestina. Lagarto se prepara para receber milhares de visitantes que vão se encantar com a música, a dança e a hospitalidade lagartense. Não perca esse mega evento… venha celebrar a tradição do São João na Capital do Interior!