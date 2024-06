Festival da Mandioca 2024 leva multidão a Praça do Tanque Grande

O maior evento cultural do interior sergipano, começou com grande entusiasmo. Pessoas de todas as regiões estiveram presentes no primeiro e segundo dia festa. O evento faz parte das festividades, que seguem até o dia 14 de julho, prometendo dias repletos de música, dança e celebrações típicas.

O primeiro dia do festival foi marcado por grandes apresentações, que animaram o público. Anderson Ferinha, Israel e Rodolfo, Zuerões do Forró, Igor Sanfona, Lucas Ritchelle e Taty Girl subiram ao palco e fizeram o público dançar ao som de muito forró e música típica nordestina.

Organização e Segurança

A organização do Festival da Mandioca foi um ponto alto, com a prefeitura de Lagarto e diversas entidades colaborando para garantir que o evento ocorra sem incidentes. A segurança é uma prioridade, com a presença constante de policiamento, garantindo tranquilidade para todos os participantes. Além disso, ambulâncias e um postinho de saúde foram estrategicamente posicionados para atender qualquer emergência.

O Festival da Mandioca é mais do que uma simples festa; é um evento que fortalece a identidade cultural de Lagarto e de todo o estado de Sergipe.

Para o município de Lagarto, o festival representa um impulso significativo na economia local. Comerciantes e artesãos têm a oportunidade de expor e vender seus produtos, enquanto os setores de hospedagem e alimentação registram um aumento considerável na demanda.

Fonte: Prefeitura de Lagarto