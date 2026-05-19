Festival da Mandioca 2026: Cadastramento dos ambulantes inicia nesta quarta, 20

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur), publicou o Edital de Chamamento Público Nº1/2026, que trata da permissão para os vendedores ambulantes que desejam comercializar produtos durante os shows do Festival da Mandioca 2026, que acontecem nos dias 23, 24, 27 e 28 de junho, na Praça Paulo Vieira Menezes (Praça do Tanque Grande).

De acordo com o cronograma, as inscrições serão realizadas entre os dias 20 a 28 de maio, de forma gratuita, garantindo aos ambulantes selecionados a participação regularizada durante toda a programação do evento sem cobrança de taxas de inscrição ou de atuação, exceto para os comerciantes de outros municípios e aqueles enquadrados na categoria bares, conforme prevê a Lei Complementar nº 130/2025.

Os interessados em se inscrever poderão enviar a documentação exigida para o e-mail turismolagarto@gmail.com ou presencialmente na Secretaria Municipal de Turismo, localizada no Centro Administrativo, na Praça Nossa Senhora Aparecida, nº 40, bairro Cidade Nova, das 8h às 14h. Poderão participar pessoas físicas e jurídicas que atendam às exigências estabelecidas no edital, sendo permitida apenas uma inscrição por candidato.

Além de possibilitar um planejamento mais eficiente da estrutura destinada aos comerciantes, a medida contribui para a organização dos espaços comerciais, identificação dos ambulantes e ordenamento do evento, oferecendo melhores condições de funcionamento durante os dias de festa. Neste sentido, o secretário de Turismo, Alexsandro Carvalho (Alex Dentinho), destaca que o Festival da Mandioca, além de ser um dos maiores eventos do estado, também representa importância econômica e social para muitas famílias do município.

“Desde o Festival do ano passado, temos a preocupação de incluir os ambulantes nesse processo de organização. Muitas famílias aguardam esse período para ampliar sua renda e movimentar seus negócios. Por isso, a gestão municipal, mais uma vez, garante a isenção da taxa de inscrição para os lagartenses, criando condições mais acessíveis para que esses trabalhadores possam participar de maneira organizada e segura”, explica.

A inscrição é uma etapa indispensável para os trabalhadores que desejarem garantir espaço no evento. Todo o processo de seleção será conduzido pela Comissão Permanente de Eventos de Lagarto (CPEL), instituída pelo Decreto nº 1.432, de 11 de maio de 2026. O resultado final dos habilitados está previsto para o dia 3 de junho, com divulgação nos canais oficiais da Prefeitura. Já os sorteios públicos ocorrerão nos dias 8, 9 e 10 de junho, conforme cronograma disponível no edital.

A expectativa da gestão municipal é de que o Festival da Mandioca reúna milhares de pessoas ao longo da programação, com grande circulação de visitantes, aquecendo diversos segmentos da economia local, especialmente o comércio informal e os pequenos empreendedores. “A gente orienta que os interessados em comercializar na festa acompanhem os canais oficiais do município para saber todas as informações sobre critérios de participação, documentação necessária e demais etapas do processo de credenciamento”, pontua Alex Dentinho.

Além de contribuir para a organização dos espaços e para o ordenamento do evento, o credenciamento permitirá que os ambulantes atuem de maneira regularizada, garantindo maior controle, identificação dos comerciantes e melhores condições de funcionamento durante os dias de festa. A expectativa é de que o Festival da Mandioca reúna milhares de pessoas, impulsionando a circulação de visitantes e aquecendo diversos segmentos da economia local.

Fonte: Prefeitura de Lagarto