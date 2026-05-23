Festival da Mandioca 2026: Lagarto abre festejos juninos neste final de semana

A tradição, a cultura popular e o espírito festivo do povo lagartense vão tomar conta do município neste sábado, 23, e domingo, 24, com a abertura dos festejos juninos na realização da Pega do Mastro. O evento integra a programação do Festival da Mandioca 2026, promovido pela Prefeitura Municipal, por meio das secretarias de Cultura (Secult) e do Turismo (Semtur), e movimenta o calendário cultural de Lagarto, reconhecida nacionalmente como a Capital Nacional da Vaquejada.

A prévia da festividade acontece a partir das 17h do sábado, 23, com o Forró do Mastro, na Praça Felino Fontes (Praça da Antarctica), com apresentações de trios pé-de-serra, proporcionando ao público um verdadeiro clima junino ao som do autêntico forró nordestino.

Já no domingo, 24, a programação começa nas primeiras horas da manhã, às 7h, com o tradicional Cortejo do Mastro pelas ruas da cidade, ao som de bandas de pífanos, momento marcado pela participação popular e pela preservação de uma das manifestações culturais mais aguardadas do calendário festivo. Às 10h, o cantor Alcymar Monteiro sobe ao trio, levando toda a força do forró tradicional e da música nordestina; e às 12h, o cantor Nattan conduzirá o público ao longo da Avenida Sindicalista Antônio Francisco da Rocha (Avenida da Bica).

Para o secretário Municipal de Cultura (Secult), Nenê Prata, a realização da Pega do Mastro representa a valorização das tradições culturais do município e o compromisso da gestão em manter viva a identidade do povo lagartense. “A Pega do Mastro é uma festa que carrega história, sentimento e pertencimento. É uma tradição passada de geração em geração e que faz parte da memória afetiva do nosso povo. A gestão municipal entende a importância de preservar manifestações como essa, valorizando a cultura popular e proporcionando momentos de alegria e integração para a população”, destaca.

O secretário municipal de Turismo, Alexsandro Carvalho (Alex Dentinho), também ressalta a importância do evento para o turismo e para a economia local, especialmente durante o período junino. “Eventos como a Pega do Mastro movimentam a cidade, atraem visitantes, aquecem o comércio e ajudam a consolidar Lagarto como um importante destino turístico cultural em Sergipe. Além disso, é uma oportunidade de mostrar o carisma do nosso povo, a nossa receptividade, a nossa cultura e tudo aquilo que o município tem de melhor”, pontua.

A programação consolida Lagarto como a Capital Nacional da Vaquejada e a Pega do Mastro como um dos eventos mais tradicionais e aguardados do calendário cultural do Estado.

Fonte: Prefeitura de Lagarto