Festival da Mandioca 2026: Prefeitura divulga resultado preliminar do chamamento público para vendedores ambulantes

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Semtur), divulgou na última sexta-feira, 29, o resultado preliminar do Chamamento Público nº 01/2026, destinado à seleção de ambulantes e comerciantes que irão atuar durante o Festival da Mandioca 2026, que acontece nos dias 23, 24, 27 e 28 de junho. O documento traz a lista com os nomes dos candidatos habilitados nas categorias de bebidas, comidas, food truck, drinks, doces e bares da Vila do Forró.

O processo de inscrição registrou uma grande procura por parte dos trabalhadores interessados em comercializar seus produtos durante um dos maiores eventos culturais do município. Em algumas categorias, o número de inscritos ultrapassou a quantidade de vagas ofertadas, tornando necessária a realização de sorteio, conforme previsto no edital.

O secretário municipal de Turismo, Alexsandro Carvalho (Alex Dentinho), destacou o sucesso do período de inscrições e a importância da organização antecipada para garantir uma estrutura adequada durante os festejos. “Ficamos muito felizes com a grande participação dos ambulantes e comerciantes nesse processo. O número de inscritos mostra a dimensão do Festival da Mandioca e também o quanto o evento movimenta a economia local, gerando oportunidades para muitas famílias. Todo o trabalho foi conduzido com responsabilidade, transparência e planejamento, para garantir uma organização eficiente durante todos os dias da festa”, disse.

Neste ano, o Chamamento Público disponibilizou vagas distribuídas entre diferentes segmentos de comercialização, contemplando ambulantes de bebidas, comidas em barracas, food trucks, barracas de drinks, vendedores de doces e bares da Vila do Forró. Somando todas as categorias previstas no edital, foram oferecidas mais de 150 vagas para atuação durante o Festival da Mandioca 2026.

O prazo para recurso vai de 1º e 2 de junho de 2026 (segunda e terça-feira), conforme cronograma previsto no Edital de Abertura. O protocolo deverá ser realizado presencialmente na Secretaria Municipal do Turismo (Semtur), localizada no Centro Administrativo, na Praça Nossa Senhora da Aparecida, nº 40, bairro Cidade Nova, das 8h às 14h. Já o resultado preliminar completo está disponível nos canais oficiais da Prefeitura de Lagarto e da Secretaria Municipal do Turismo.

Confira lista completa em https://lagarto.se.gov.br/sites/lagarto.se.gov.br/files/Resultado_Preliminar_Chamamento_Publico_Festival_Da_Mandioca_2026.pdf

Fonte: Prefeitura de Lagarto