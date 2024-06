Festival da Mandioca: Casamento Caipira no Povoado Brejo celebra as tradições juninas

Neste domingo, 16, o povoado Brejo foi palco de uma das mais tradicionais celebrações juninas do município: o Casamento Caipira. O evento, que faz parte do calendário de festejos do Festival da Mandioca 2024, trouxe alegria e muita diversão para a população.

Nas ruas do povoado, a decoração típica marcou presença com carroças enfeitadas, cavalos e caminhões que formaram um belo cortejo. A animação ficou por conta de Helder Nascimento, que embalou o percurso com suas canções. Ao final, a festa continuou com shows de Berg Rabelo, Beijo Gelado e Marcos Paiol, garantindo a diversão de todos.

A prefeita Hilda Ribeiro destacou a importância do evento para a preservação das tradições locais. “O Casamento Caipira é uma celebração que fortalece nossa identidade cultural e traz alegria para a nossa gente. Ver a comunidade reunida e celebrando com tanto entusiasmo é motivo de grande satisfação para todos nós.”

O Festival da Mandioca 2024 segue com diversas atividades culturais e festivas, consolidando Lagarto como a Capital do Interior e mantendo viva a riqueza das tradições nordestinas.

Fonte: Prefeitura de Lagarto