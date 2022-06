A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, está disponibilizando desde o primeiro dia do Festival da Mandioca, dois posto de saúde com profissionais de plantão para atender urgências que venham a ocorrer dentro do evento.

Além do posto de saúde, a população também pode contar com o apoio do SAMU, que está de prontidão para prestar socorro e caso necessário encaminhar até o Hospital Universitário.

Fonte: Prefeitura de Lagarto