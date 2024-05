Festival da Mandioca: Inscrições abertas para o VI Concurso de Quadrilhas Juninas em Lagarto

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal da Cultura (SECULT), está promovendo o tão aguardado VI Concurso de Quadrilhas Juninas Mestre Eder Santana. Este evento, que já se tornou tradição na Capital do Interior, celebra a cultura junina e movimenta as festividades do mês de junho na cidade.

As inscrições já estão abertas e seguem até às 17h do dia 17 de maio. Podem se inscrever quadrilhas juninas com a formação de no mínimo 16 pares, seguindo as regras estabelecidas no edital e na Lei Municipal nº 858. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas presencialmente na Secretaria Municipal da Cultura ou através do e-mail institucional: [email protected].

O concurso acontecerá nos dias 04, 05, 06 e 07 de junho de 2024, com etapas eliminatórias, e a grande final está marcada para o dia 08 de junho, a partir das 19:30h, no Ginásio de Esportes “O Ribeirão”, em Lagarto.

A premiação é um destaque especial. Com valores que variam de R$ 9.000,00 para o primeiro lugar a R$ 1.000,00 para o quarto e quinto colocados, além de troféus para os destaques individuais e das quadrilhas, o concurso valoriza e reconhece o talento das participantes, incentivando a excelência nas apresentações.

Não perca tempo! Faça parte deste evento que valoriza a cultura popular e fortalece as tradições juninas de Lagarto. Para mais informações, entre em contato com a SECULT através do telefone (79) 9.9898-2424.