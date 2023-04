Festival de Inverno de Riachão ganha interesse cultural do Estado

Idealizado pela gestão da prefeita Simone Andrade, o Festival de Inverno de Riachão do Dantas, realizado anualmente no povoado Palmares, passou a ser de interesse cultural do Estado de Sergipe, graças ao Projeto de Lei aprovado na Assembleia Legislativa, na última quarta-feira, 12.

“O Projeto foi apresentado pela Deputada Maísa Mitidieri e elevou a sua categoria, impulsionando e possibilitando mais visibilidade ao Festival, que caminha para sua II Edição”, comemorou a Prefeitura de Riachão do Dantas.

O evento, que acontece no distrito de Palmares no mês de Agosto, utiliza a característica natural do local, considerada a região mais fria de Sergipe, para promover a região serrana do nosso município, desenvolvendo o turismo, valorizando a cultura, o artesanato, a literatura e as belezas geográficas da região.

“Esse é mais um marco para Riachão do Dantas e um caminho que leva o município mais próximo do desenvolvimento econômico e da geração de emprego e renda”, destacou o Município.

Veja também: Festival de Inverno é declarado Patrimônio Cultural de Riachão