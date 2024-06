Festival Junino da Educação acontece em Lagarto

Na última quarta-feira, 05, a prefeita Hilda Ribeiro, a deputada Áurea Ribeiro e o secretário da educação, professor Magson Almeida, participaram do FESTIVAL JUNINO DA EDUCAÇÃO: Celebrando Tradições –Edição Lagarto, promovido pela Diretoria Regional de Educação (DRE2).

O evento foi marcado por uma tarde festiva e educativa, protagonizada pelos estudantes das unidades de ensino estadual do município. A programação contou com diversas apresentações culturais e artísticas, que destacaram a riqueza das tradições juninas através de danças, músicas e encenações típicas.

A culinária junina também foi um dos destaques do festival, oferecendo aos participantes uma deliciosa variedade de comidas típicas. Brincadeiras tradicionais e muito forró animaram o público, que celebrou com entusiasmo a cultura nordestina.

O festival reforçou a importância de preservar e valorizar as tradições juninas, promovendo o conhecimento e o aprendizado sobre as raízes culturais de Sergipe e do Nordeste. Com essa iniciativa, a DRE2 demonstrou seu compromisso em integrar educação e cultura, proporcionando uma experiência rica e significativa para toda a comunidade escolar.

Fonte: Prefeitura de Lagarto