Feto é encontrado dentro de sacola em cemitério de Itabaiana

Na tarde da última segunda-feira, 31, uma idosa encontrou um feto dentro de uma sacola, enquanto lavava o jazigo da família no Cemitério de Itabaiana.

De acordo com informações obtidas através do coveiro José de Balbia, a idosa verificou que dentro da jarreira de flores havia uma sacola, ao verificar, encontrou um feto dentro.

“Uma senhora de idade foi lavar o túmulo, naqueles caquinho que bota flor, aí deu fé desse ‘fetozinho’ que estava dentro de uma sacola de plástico. Eu disse aos policiais que passo pra lá e prá e não dei fé” disse o coveiro.

Ainda segundo ele, o local é bastante vulnerável e inseguro. “Nessa época é cheio de gente aqui no cemitério, porque já está próximo do dia de Finados. Tem 30 anos que trabalho no cemitério e nunca vi um negócio desse. O cemitério é baixo, aí o povo pula o muro, lá de noite é cheio de tudo o que não presta ali dentro. É para usar droga, dormem dentro das catatumbas, é tudo que não presta tá ali dentro”, finalizou José de Balbia.

Após a descoberta, a polícia foi acionada e o Instituto medico legal (IML) fez o recolhimento do feto. A polícia tenta identificar quem deixou o feto dentro do cemitério. Qualquer informação pode ser repassada através do disque denúncia 181.

Fonte: Fan F1