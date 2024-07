Um feto foi encontrado dentro de uma vasilha, jogada em uma rua, no município de Boquim, no começo da noite dessa sexta-feira (5). Moradores do local, levaram o recipiente para a delegacia da cidade, que já estava fechada.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o feto.

O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. Quem tiver informações que possam ajudar nas investigações, deve ligar para o Disque-Denúncia 181. Não é preciso se identificar.

Fonte: G1/SE