FHC se reúne com Lula e economistas que participaram do Plano Real

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) recebeu nesta segunda-feira (24), na residência em que vive em São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O presidente Lula embarcou para São Paulo na manhã deste domingo (23). Durante a campanha presidencial de 2022, o petista esteve com Fernando Henrique Cardoso, que declarou apoio a Lula no segundo turno da disputa contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Tradicional adversário de Lula, FHC declarou, na ocasião, que votava em Lula em razão de”uma história de luta pela democracia e inclusão social”.

“Hoje, visitei em São Paulo quatro pessoas pelas quais tenho grande carinho: o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o linguista Noam Chomsky, o jornalista Mino Carta e o escritor Raduan Nassar. Na sexta-feira passada, já havia visitado, no Maranhão, o ex-presidente José Sarney”, afirmou Lula em uma rede social.

Antes do encontro com o petista, o tucano se reuniu com economistas que participaram da elaboração do Plano Real.

Também nesta segunda a Fundação Fernando Henrique Cardoso realiza um evento sobre o Plano Real, do qual participam os economistas André Lara Resende, Armínio Fraga, Edmar Bacha, Gustavo Franco, Pedro Malan e Pérsio Arida.

Plano Real

Presidente do Brasil de 1995 a 2003, FHC está com 93 anos. Em 1994, ele era ministro da Fazenda do governo Itamar Franco.

Foi naquele ano que nasceu o plano que deu origem à moeda que está até os dias de hoje em vigor no país.

O Plano Real, que marcou o fim de um dos períodos de maior instabilidade econômica e monetária do Brasil, teve seu processo iniciado em 1993 e tinha como objetivo controlar a inflação que ultrapassava os quatro dígitos na época.

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso recebe os economistas Pérsio Arida, Pedro Malan e Gustavo Franco, que trabalharam no Planp Real — Foto: Fundação FHC

De acordo com informações do Banco Central, no acumulado em 12 meses entre julho de 1993 e junho de 1994, quando o real foi implementado, a inflação chegou a encostar no nível de 5.000%.

Apenas para se ter uma ideia, de lá para cá, “mesmo com as várias crises internacionais e internas que prejudicaram a estabilização econômica, o IPCA acumulado em 12 meses passou de 9% em poucas ocasiões”, destaca a instituição.

A implementação do real como a moeda nacional foi a última etapa do plano monetário.

Lula e Chomsky

Também nesta segunda-feira Lula deve visitar o linguista e filósofo Noam Chomsky. Assim como a visita a FHC, este encontro será reservado.

Amigo de Lula, o norte-americano Noam Chomsky, de 95 anos, teve alta hospitalar na última terça-feira (18). A informação foi divulgada pelo hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, onde o filósofo estava internado.

Ele sofreu um acidente vascular cerebral massivo em junho de 2023, como informou Mario Sergio Conti no jornal “Folha de S. Paulo”.

Chomsky é casado com uma brasileira e, nos últimos anos, adotou o Brasil como segundo lar.

Lula também deverá encontrar outro escritor nesta passagem por São Paulo. Trata-se de Raduan Nassar, autor de “Lavoura Arcaica” (1975).

Fonte: G1