Ficco desarticula esquema de tráfico interestadual de drogas

Na manhã desta terça-feira, 07, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe (Ficco) deflagrou a Operação Mastigia, com o objetivo de desarticular um esquema de tráfico interestadual de drogas.

Durante a ação, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão em Sergipe. As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador (BA) e pelo Núcleo de Garantias do Tribunal de Justiça de Sergipe.

A investigação teve início em 2022, no estado da Bahia, após o homem preso nesta terça-feira ter sido abordado transportando uma mochila contendo 33 porções de maconha, 51 de cocaína e 13 de crack. Na ocasião, também foi constatada a posse de uma pistola, munições de diversos calibres, incluindo de uso restrito, e uma granada de fabricação artesanal.

O suspeito foi conduzido à Superintendência Regional da Polícia Federal em Sergipe, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis para o cumprimento das determinações judiciais.

A operação contou com o apoio do Departamento de Narcóticos (Denarc) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil de Sergipe.

A Ficco é composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), que atuam de forma integrada no enfrentamento ao crime organizado.

Fonte: Polícia Civil