FICCO e Bope prendem mulher em flagrante por tráfico de drogas em Sergipe

Uma ação integrada entre a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) e o Batalhão de Operações Policiais Especiais da PM/SE (Bope) resultou na prisão em flagrante de uma mulher por tráfico de drogas, na última sexta-feira, 27, em Aracaju/SE.

A prisão foi realizada a partir de levantamentos de inteligência repassadas pela FICCO, que indicavam que a suspeita estaria transportando substâncias entorpecentes em um ônibus interestadual proveniente de Itabuna/BA.

Com base nas informações, as equipes realizaram a abordagem no momento da chegada do veículo, nas imediações da rodoviária da capital sergipana. Durante a fiscalização, foram encontrados aproximadamente 2 kg de maconha (tipo flor) e 50 gramas de cocaína na bagagem da suspeita.

A mulher e o material apreendido foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal em Sergipe, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

A FICCO/SE é composta por integrantes da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Penal e da Secretaria Nacional de Políticas Penais, as quais atuam de forma integrada no enfrentamento ao crime organizado.