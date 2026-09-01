FICCO/SE combate tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe (FICCO/SE) deflagrou, nesta terça-feira, 01, a Operação Vicinitas, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida no tráfico interestadual de drogas e na lavagem de dinheiro.

A operação contou com o apoio operacional da FICCO/PE, da FICCO/PB, da FICCO/BA, do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil (Denarc/SE), do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope/SE), da 2ª Delegacia Metropolitana (2ª DM/SE), do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope/SE) e do Grupo de Operações Penitenciárias Especiais da Polícia Penal (Gope/SE).

Foram cumpridos 23 mandados de prisão temporária e 26 de busca e apreensão, além de medidas de sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros, expedidas pelo Núcleo de Garantias do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ/SE).

As ações ocorreram nos estados de Sergipe, da Bahia, da Paraíba e de Pernambuco, especificamente nos municípios de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Laranjeiras e Barra dos Coqueiros (SE); Senhor do Bonfim (BA); Cabedelo (PB); Santa Maria da Boa Vista, Cabrobó, Arcoverde, Belém do São Francisco, Petrolina e Carnaubeira da Penha (PE).

A investigação teve início em julho de 2025, após a prisão em flagrante de três pessoas que transportavam cerca de 110 kg de maconha no município sergipano de Frei Paulo.

Durante o aprofundamento das diligências, foram reunidos elementos indicativos da prática de lavagem de capitais, mediante ocultação e dissimulação de recursos provenientes das atividades ilícitas. As apurações identificaram, ainda, a utilização de contas bancárias de terceiros e a realização de depósitos fracionados, bem como a existência de patrimônio incompatível com a renda declarada por um dos investigados.

Conforme apontam as investigações, o grupo investigado movimentou mais de R$ 100 milhões entre os anos de 2025 e 2026.

A FICCO/SE é composta pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela Polícia Penal e pela Secretaria Nacional de Políticas Penais.

Fonte: SSP/SE