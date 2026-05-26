FICCO/SE deflagra operação contra grupo investigado por tráfico interestadual e lavagem de dinheiro

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe (FICCO/SE), composta por forças federais e estaduais de segurança pública, deflagrou, na manhã desta terça-feira, 26, a Operação Indumentum II, com cumprimento de mandados judiciais em Sergipe e outros quatro estados contra um grupo investigado por tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro. Ao todo, foram executados 11 mandados de prisão temporária, 14 mandados de busca e apreensão, além de medidas de bloqueio de bens e ativos financeiros.

As ações ocorreram simultaneamente nos municípios de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Tobias Barreto e Barra dos Coqueiros, em Sergipe, além das cidades de Montes Claros (MG), Ribeira do Pombal (BA), João Pessoa (PB) e Maceió (AL). As ordens judiciais foram expedidas pelo Núcleo de Garantias do Tribunal de Justiça de Sergipe.

As investigações tiveram início em abril de 2025, durante a primeira fase da Operação Indumentum, quando foi identificada a atuação de um grupo criminoso voltado à distribuição de entorpecentes, principalmente crack e maconha, no município de Nossa Senhora do Socorro e região.

No decorrer das apurações, os investigadores identificaram indícios de ocultação e dissimulação de valores provenientes das atividades ilícitas, com utilização de contas bancárias de terceiros e realização de depósitos fracionados para dificultar o rastreamento financeiro.

As investigações também apontaram incompatibilidade entre a renda declarada por um dos investigados e o patrimônio identificado pelas equipes policiais, incluindo imóvel em condomínio de alto padrão e veículos de luxo.

Segundo os levantamentos realizados pelas forças de segurança, o grupo movimentou aproximadamente R$ 32 milhões entre os anos de 2021 e 2025.

A operação contou com apoio do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil (Denarc), do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope), do 1º e 5º Batalhões da PMSE e do Grupo Tático Operacional da Polícia Penal (GTOP).

A FICCO/SE é composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e da Secretaria Nacional de Políticas Penais, atuando de forma integrada no enfrentamento ao crime organizado.

Fonte: SSP/SE