FICCO/SE deflagra operação contra organização criminosa envolvida em tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe (FICCO/SE), com a participação de unidades vinculadas à Secretaria da Segurança Pública de Sergipe, deflagrou, nesta terça-feira, 18, a Operação CHEMICAL IV, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa investigada por tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro.

Nesta fase da operação, foram cumpridos 13 mandados de prisão temporária e 9 de busca e apreensão, em Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. Durante as buscas, foram apreendidas duas armas de fogo e drogas, como maconha e cocaína, resultando na lavratura de dois flagrantes.

As investigações tiveram início em agosto de 2024, durante a primeira fase da Operação CHEMICAL. Na ocasião, um suspeito foi preso em um condomínio localizado na Zona Sul da capital sergipana, onde também foram apreendidos aproximadamente 34 kg de maconha, 5 kg de cocaína e quase 100 kg de produtos químicos utilizados na manipulação e mistura de pasta base de cocaína, além de equipamentos empregados no preparo, na embalagem e na comercialização dos entorpecentes. O material encontrado indicava a existência de um laboratório clandestino voltado à produção e ao beneficiamento de drogas.

Com o aprofundamento das apurações, foram deflagradas a segunda e a terceira fases da operação, que resultaram na prisão de outras 17 pessoas, incluindo o fornecedor dos produtos químicos utilizados pelo grupo criminoso, identificado no Estado de São Paulo.

No decorrer das investigações, também foram reunidos indícios de ocultação e dissimulação de valores provenientes das atividades ilícitas, mediante o uso de contas bancárias de terceiros e a realização de depósitos fracionados. As análises financeiras apontaram, ainda, um padrão de vida incompatível com a renda formalmente declarada pelos investigados.

A operação contou com o apoio do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil de Sergipe (Denarc), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope), da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães), do Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (Gope) e do Grupo Tático Operacional (GTOP) da Polícia Penal.

A FICCO/SE é composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), atuando de forma integrada no enfrentamento das organizações criminosas e na repressão qualificada ao crime organizado.

Fonte: SSP/SE