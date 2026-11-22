A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe (FICCO/SE) deflagrou, no último sábado (21), a Operação Sobrevoo, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada no lançamento de drogas e aparelhos celulares para o interior de unidades prisionais por meio de drones.

Na madrugada do sábado, em ação integrada com a Polícia Penal de Sergipe, equipes abordaram um veículo nas proximidades do Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza (PREMABAS), em Tobias Barreto/SE. No automóvel estavam três pessoas, entre eles o casal investigado e outro suspeito apontado como responsável pelo suporte logístico local. Durante a abordagem, foram encontrados 12 aparelhos celulares que, segundo as investigações, seriam lançados para o interior da unidade prisional.

Após a abordagem, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em um condomínio localizado em Aracaju/SE, imóvel utilizado pelo casal investigado. No local, foram apreendidas caixas de embalagens de aparelhos telefônicos e de drones, um anel de ouro e outros materiais de interesse para a investigação, que serão submetidos à análise.

Os envolvidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal em Sergipe, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

A FICCO/SE é composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), que atuam de forma integrada no enfrentamento às organizações criminosas.

Fonte: Polícia Federal