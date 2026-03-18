FICCO/SE faz operação de combate ao tráfico de armas e de munições

Nesta quarta-feira, 18, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe (FICCO/SE) deflagrou a Operação Guardiões de Fogo, com o objetivo de combater o tráfico de armas e de munições.

Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão nos municípios de Aracaju e de Itaporanga D’Ajuda. As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara da Seção Judiciária da Justiça Federal de Sergipe.

A ação integra a iniciativa nacional denominada Operação Força Integrada, realizada simultaneamente em 15 estados da federação e com objetivo de desarticular uma organização criminosa no estado de Sergipe dedicada ao tráfico de drogas e à prática de crimes violentos com vínculos operacionais e estruturais com as facções criminosas atuantes no território nacional.

Durante o cumprimento das medidas judiciais, nos imóveis situados nos Municípios de Aracaju/SE e de Itaporanga D’Ajuda/SE, foram apreendidas três armas de fogo, sendo uma pistola e duas espingardas, munições de diversos calibres e aparelhos de telefonia celular.

A operação contou com o apoio do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil (DENARC/PCSE) e do Batalhão de Operações Especiais (BOPE/PMSE).

A FICCO/SE é composta por integrantes da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Penal e da Secretaria Nacional de Políticas Penais, as quais atuam de forma integrada no enfrentamento ao crime organizado.

A FICCO está presente em todos os estados da federação e no Distrito Federal. Atualmente, 39 unidades atuam em diferentes regiões do país.

Fonte: Polícia Federal