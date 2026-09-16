FICCO/SE investiga grupo suspeito de agiotagem, extorsão e ameaças

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe (FICCO/SE) deflagrou, nesta quarta-feira, 16, a Operação Usurero, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado na prática de agiotagem, extorsão e ameaças. A operação integra a iniciativa nacional denominada Operação Força Integrada IV.

A ação cumpriu três mandados de busca e apreensão, sendo dois em Aracaju/SE e um em Maceió/AL. As medidas cautelares foram expedidas pelo Núcleo de Garantias do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ/SE).

As investigações apontam que os integrantes do grupo criminoso ofereciam empréstimos com cobrança de juros abusivos e ilegais, utilizando-se de intimidação, graves ameaças e, em determinadas situações, violência para constranger vítimas e para garantir o recebimento dos valores exigidos.

A ação tem como objetivos interromper a atividade criminosa, responsabilizar os envolvidos e enfraquecer a estrutura financeira do grupo mediante identificação e bloqueio de bens e ativos de possível origem ilícita.

A operação contou com o apoio da FICCO/A, da Polícia Militar de Alagoas, mediante a Diretoria de Inteligência (DINT) e o CME, do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil de Sergipe (DENARC), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) da PM/SE.

A FICCO/SE é composta pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela Polícia Penal e pela Secretaria Nacional de Políticas Penais.

Fonte: Polícia Federal