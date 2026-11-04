FICCO/SE realiza bloqueio judiciais de bens e valores em combate a organização criminosa

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe (FICCO/SE) deflagrou, na última terça-feira, 03, a terceira fase da Operação Indumentum, com o cumprimento de medidas restritivas patrimoniais determinadas pela Justiça Estadual para bloquear bens e valores de investigados supostamente relacionados aos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

A ação é um desdobramento da Operação Indumentum II, deflagrada em maio deste ano, que apura a atuação de uma organização criminosa envolvida com o tráfico interestadual de drogas e a ocultação de patrimônio por meio de pessoas físicas e jurídicas.

Por determinação judicial, foram executadas medidas de sequestro e indisponibilidade de imóveis, veículo e bloqueio de valores. Entre elas, destacam-se o bloqueio de crédito de R$ 430 mil referente à negociação de um imóvel rural em Minas Gerais, a indisponibilidade de um apartamento em construção, restrições sobre veículo de luxo e o sequestro de imóveis localizados em Aracaju, Barra dos Coqueiros e Itaporanga D’Ajuda, todos no estado de Sergipe.

As investigações apontam movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada e a utilização de terceiros para ocultação de patrimônio supostamente proveniente de atividades criminosas.

A FICCO/SE é composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Secretaria Nacional de Políticas Penais, atuando de forma integrada no combate ao crime organizado.

Fonte: SSP/SE