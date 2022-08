“Fico feliz quando chego nos municípios e vejo o reconhecimento da população ao nosso trabalho”, afirma Gustinho Ribeiro

Com sua candidatura à reeleição oficializada em convenção estadual do Republicanos, o deputado federal Gustinho Ribeiro intensificou sua caminhada pelo estado para ampliar a divulgação do seu trabalho no Congresso pelo desenvolvimento do estado e dos municípios. No último domingo ,07, o parlamentar esteve em Frei Paulo, Nossa Senhora da Glória e Carira.

O primeiro compromisso foi na Rádio Educadora de Frei Paulo, onde Gustinho fez um balanço dos recursos garantidos para Sergipe, em especial para as regiões do Agreste e Sertão. “E é esse trabalho em prol do desenvolvimento de todas as regiões do estado que queremos dar continuidade, destinando recursos para atender as demandas de cada uma delas. E fico feliz quando chego nos municípios e vejo o reconhecimento da população”, afirmou o parlamentar.

Logo após a entrevista, o deputado seguiu para Nossa Senhora da Glória para um almoço promovido pelo Dr. Leonel e contou com a participação do ex-prefeito Serginho; da vice-prefeita, Vaneide; dos vereadores Júnior Gazeta, Ivone e Astrogildo; além do pré-candidato a deputado estadual, Jorginho Araújo. “Agradeço a receptividade de todas essas lideranças políticas de Glória, que apoiam o nosso projeto por reconhecerem o que já fizemos pelo município e região”, salientou Gustinho.

Ainda no domingo, Gustinho Ribeiro esteve em Carira para participar de um encontro com os amigos da liderança política Adriano do Cangaço e do vereador de Pinhão, Alisson Saburica. “Mais uma oportunidade de conversar com as pessoas e mostrar nosso trabalho por Sergipe, que nos credencia a seguir representando Sergipe na Câmara Federal e garantir mais benefícios para nosso estado”, frisou o deputado.